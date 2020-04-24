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Бойко признался, какие клички оскорбляли его больше других

24 апреля 23:02 40 Читати українською
Бойко признался, какие клички оскорбляли его больше других
Денис Бойко / Фото из открытых источников

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о своих детских "псевдонимах".

"Микки Маусом называли. Когда маленький был, уши большими были. Старшие ребята в академии меня так звали, нам было по 15 лет. Я совершенно не обижался, но иногда немного комплексовал по поводу своих ушей.

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Но когда вырос, они мне стали нравиться. Считаю, что это даже прикольно. Чебурашкой тоже иногда называли. В Днепре никаких прозвищ не было. Боя называли, Дэн – сокращенно от фамилии и имени. Обидного или грубого не было", – сказал Бойко на странице УАФ в социальной сети Instagram.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру футболиста. Кроме "бело-синих" успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге. В текущем сезоне провел за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 15 голов и в трех матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко Днепр Днепр
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