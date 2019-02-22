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Бойко попал в символическую команды недели в Лиге Европы

16:53 14 Читати українською
Бойко попал в символическую команды недели в Лиге Европы
Денис Бойко / ФК Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко попал в число лучших футболистов по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Кроме голкипера киевлян в символическую сборную попали три представителя Арсенала, два игрока Зальцбурга и по одному игроку из лагеря Севильи, Челси, Славии, Динамо З и Зенита.

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Напомним, Бойко своими уверенными действиями в рамке ворот помог Динамо в Киеве минимально победить Олимпиакос и пройти в 1/8 финала Лиги Европы, где, по результатам жеребьевки, "бело-синие" будут противостоять Челси.

К слову, Бойко стал лучшим игроком матча с Олимпиакосом по версии Whoscored.

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Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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