Бойко получил травму на разминке перед игрой против Лугано

Динамо пришлось делать срочную замену голкипера Дениса Бойко за несколько минут до стартового свистка матча Лиги Европы против Лугано.

Основной голкипер киевлян травмировался на предматчевой разминке, информирует Динамомания.

Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Именно Бойко числился в старте команды Алексея Михайличенко на матч против швейцарцев, однако в итоге его заменил Георгий Бущан. Пока неизвестно, насколько тяжелое повреждение у Дениса.

Напомним, в последнем туре УПЛ против СК Днепр-1 ворота Динамо защищал именно Бущан, а Бойко сидел в запасе.