В матче 10-го тура УПЛ Полесье на своем стадионе впервые в истории победило Динамо (3:2) и возглавило турнирную таблицу УПЛ. После поединка в раздевалку житомирской команды пожаловал ее форвард, а по совместительству чемпион мира по боксу Александр Усик.

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Несмотря на неоднократные заявления о мечте сыграть против Динамо, тяжеловес на поле так и не вышел, наблюдая за игрой с трибун. По завершении матча Усик поздравил одноклубников со сверхважной победой и сделал подарок голкиперу команды Денису Бойко, вручив ему свою футболку с надписью "Цвета свободы" (в ней боксер неоднократно появлялся на боксерских ивентах).

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ