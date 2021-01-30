Очередной день рождения вратарь "бело-синих" Денис Бойко уже традиционно отпраздновал на сборах команды.

Голкипер Динамо Денис Бойко, которому исполнилось 33 года, получил в подарок необычные вратарские перчатки.

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На них нарисован Кинг-Конг (именно такое прозвище Дениса в команде, – прим.), указан игровой номер и инициалы футболиста.

"Спасибо за подарок и поздравления, мужики!" – похвастался вратарь презентом на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Бойко – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в киевском клубе в 2005 году. Успел поиграть за ЦСКА (Киев), Оболонь, Кривбасс и Днепр, с которым выходил в финал Лиги Европы. Среди зарубежных вояжей – Бешикташ и Малага. С 2018-го – снова защищает цвета Динамо. В текущем сезоне провел за киевлян лишь 1 поединок, в котором пропустил 2 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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