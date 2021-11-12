Голкипер Динамо Денис Бойко с большим уважением относится к символике родного клуба.

Вратарь киевлян на ноге набил татуировку с большой буквой "Д" и листьями каштана.

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"Особенная татуировка для меня", – подписал фотографию 33-летний вратарь. Бойко является воспитанником Динамо, но пробиться в первую команду удалось далеко не сразу. Пока в его активе 102 матча за киевский клуб.

Напомним, сейчас идет пауза на национальные сборные, а свой следующий поединок Динамо проведет 19 ноября – выезд к Черноморцу.

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