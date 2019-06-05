Бойко подарил голкиперу сельской команды игровую форму – поступок дня

Голкипер Динамо Денис Бойко отличился благородным поступком, подарив вратарю сельской команды форму со своей фамилией.

Журналистка программы Профутбол Александра Лобода в своем Facebook сообщила о благородный поступок голкипера Дениса Бойко.

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"Денис Бойко – круче Месси.

История началась несколько недель назад: мне написал @denysdynamo10, который живет в селе Рудня. В местной команде есть молодой вратарь Артем, который ходит на тренировки в старой футболке, на которой маркером написано "Бойко 71". Конечно, средств купить нормальную динамовскую футболку в семье мальчика нет... Да что говорить, он бутсы донашивает за старших детей...

Денис, услышав эту историю, сразу подготовил для малого настоящую форму. И выкроил время, чтобы лично ее вручить!

Посмотреть на звезду собралось все село. А Артем заплакал от счастья", – написала Лобода.

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