Денис Бойко решил попробовать себя в новой роли – ютубера. Известный футболист создал собственный канал на YouTube и опубликовал первое видео, в котором поделился историей своей футбольной карьеры.

Бойко официально объявил о завершении карьеры после восьми месяцев без клуба

Стоит отметить, что Бойко недавно стал частью медиа-команды Евгения Коноплянки.

37-летний вратарь, который является воспитанником Динамо, за свою карьеру выступал за несколько известных клубов, в частности киевское ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, Днепр, Бешикташ, Малагу и Полесье. После завершения прошлого сезона он покинул житомирский клуб. В марте этого года объявил о завершении карьеры.

Бойко – не только опытный клубный игрок, но и бывший вратарь национальной сборной Украины, за которую он провел 7 матчей. В его коллекции есть титулы чемпиона УПЛ, два Кубка Украины и три победы в Суперкубке. Кроме того, он стал чемпионом Турции вместе с Бешикташем и в сезоне 2014/15 добрался финала Лиги Европы с Днепром.

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