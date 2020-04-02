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Бойко оценил уровень своих конкурентов за роль первого номера в Динамо

09:18 104 Читати українською
Бойко оценил уровень своих конкурентов за роль первого номера в Динамо
Денис Бойко / Сайт Динамо

Денис Бойко рассказал о борьбе за роль основного голкипера Динамо.

"Бущан – замечательный конкурент. Мне нужно выходить и делать свое дело, а дальше решают тренеры. Неправильно зацикливаться на том, кто тебя поджимает, и что он на 10 лет моложе. У нас есть Нещерет, я старше него на 14 лет. Он тренируется с первой командой, хороший вратарь, вопросов нет. Но я знаю свой уровень.

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Выхожу на каждую тренировку и работаю. Нужно доказывать, что пока ты сильнее. Могу ли я обсудить с Бущаном чей-то "косяк"? Такое редко бывает, обычно мы обсуждаем это с тренером вратарей. Еще видеоанализ матчей. Если тренер считает нужным, обсуждаем это коллективно. Не только ошибки, но и хорошие моменты", – рассказал Бойко во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

К слову, Бущан выходил в основе Динамо почти на все матчи после зимнего перерыва, а Бойко дали шанс только в одном – 21 тур УПЛ против Колоса (2:0).

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Динамо Киев Динамо Киев Руслан Нещерет Руслан Нещерет Денис Бойко Денис Бойко Георгий Бущан Георгий Бущан
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