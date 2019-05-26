toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Бойко не сыграет за сборную Украины против Сербии и Люксембурга

26 мая 20:28 247 Читати українською
Бойко не сыграет за сборную Украины против Сербии и Люксембурга
Денис Бойко / соцсети

Голкипер Динамо Денис Бойко выбыл на 3 недели из-за травмы. Это не позволит ему принять участие в поединках отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Основной вратарь Динамо Денис Бойко получил более серьезную травму в матче с Шахтером, чем предполагалось изначально.

Динамо – Львов – 2:1 – видео голов и обзор матча

Об этом сообщил главный тренер Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча с ФК Львов.

"Травма Бойко оказалась более серьезной, чем мы предполагали. Он вообще выбыл на три недели. Ему придется "закачивать" плечо. Но надеюсь, что обойдется без операции", – отметил Хацкевич.

Матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

Динамо обыграло Львов, уступая по ходу поединка

Источник: Футбол 24
blog_ava
Валенсия – Барселона: заслуженная победа левантийцев в финале Кубка, отрывистая гениальность Месси и крах "блаугранас"
26 мая
1190
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Александр Хацкевич Александр Хацкевич Сборная Украины Денис Бойко Денис Бойко Сербия Сербия Украина Украина Люксембург Люксембург
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
16
час
:
16
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук