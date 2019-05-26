Бойко не сыграет за сборную Украины против Сербии и Люксембурга

Голкипер Динамо Денис Бойко выбыл на 3 недели из-за травмы. Это не позволит ему принять участие в поединках отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Основной вратарь Динамо Денис Бойко получил более серьезную травму в матче с Шахтером, чем предполагалось изначально.

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Об этом сообщил главный тренер Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча с ФК Львов.

"Травма Бойко оказалась более серьезной, чем мы предполагали. Он вообще выбыл на три недели. Ему придется "закачивать" плечо. Но надеюсь, что обойдется без операции", – отметил Хацкевич.

Матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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