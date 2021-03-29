Бойко не является приоритетным вариантом для АЕКа, – журналист
20:49 - Читати українською
Потенциальный трансфер голкипера Динамо Дениса Бойко остается под вопросом.
АЕК не рассматривает Дениса Бойко приоритетным вариантом усиления вратарской позиции, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос в Twitter.
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Ранее в СМИ отмечалось, что АЕК хочет воспользоваться отсутствием игровой практики у Дениса и пригласить его в Грецию. Стоит отметить, что за АЕК уже выступают трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
В текущем сезоне Бойко провел лишь 2 матча в составе Динамо.
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