АЕК не рассматривает Дениса Бойко приоритетным вариантом усиления вратарской позиции, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос в Twitter.

Бойко размышляет об уходе из Динамо – голкипер может стать одноклубником украинцев в Европе

Ранее в СМИ отмечалось, что АЕК хочет воспользоваться отсутствием игровой практики у Дениса и пригласить его в Грецию. Стоит отметить, что за АЕК уже выступают трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

В текущем сезоне Бойко провел лишь 2 матча в составе Динамо.

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