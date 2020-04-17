Бойко назвал тройку лучших вратарей современности

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился мыслями относительно голкиперов номер один в мире.

"Сейчас на первые роли выходит игра ногами, вратарь действует как центральный защитник, как футболист, который начинает атаки. Поэтому я назвал бы немца Марка-Андре тер Штегена из Барселоны и бразильцев Алиссона из Ливерпуля и Эдерсона из Манчестер Сити.

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Они являются примером сегодняшней модели вратаря, у которых есть все – игра ногами, на выходах и на линии, умение читать игру и руководить обороной", – сказал Бойко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Денис в текущем сезоне провел за "бело-синих" 13 матчей, в которых пропустил 15 голов и в трех матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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