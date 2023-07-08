"С кем Полесье будет бороться за место в топ-5? Давайте не будем сейчас, я очень не люблю, когда мы еще до чемпионата начинаем рассказывать в интервью или даже просто без камер: "У нас конкуренты та и та команда". Вы видите, как было в прошлом чемпионате Украины, когда все журналисты, наверное, и футболисты в какой-то степени, говорили, что Динамо без шансов выиграет первый военный чемпионат и получит первое место с огромным отрывом.

Полесье официально подписало ветерана Динамо

Нет, все одинаковые. Все команды сейчас подравниваются, потому что условия военного положения и нашего чемпионата, скажем так, не обнуляются, но они абсолютно равны для всех, потому что все команды переезжают, находятся в каком-то движении.

Мы играем без болельщиков, поэтому почти все матчи равны – нет домашних или выездных. Да, это переезды, и матчи можно назвать номинально домашними или выездными, но это почти ничего не значит, потому что все команды переезжают с места на место.

Чемпионат очень ровный, все команды конкурентоспособны, поэтому говорить, что для Полесья есть пять таких-то конкурентов – это будет неправильно. Все команды готовятся, настраиваются на чемпионат. Это новый чемпионат, поэтому надо просто с полной ответственностью подготовиться к нему, выходить и показывать ту игру, которую нам поставит наш тренерский штаб, выкладываться на полную мощность с первого матча.

Не раскачиваться понемногу, а с первого матча нам нужно играть. У нас сложный календарь. В первых пяти турах у нас четыре выездных матча, но мы не должны на этом акцентировать внимание, а просто делать свое дело. Нет разницы – дома или на выезде", – поделился Бойко в интервью YouTube-каналу Полесья.

Динамо забило 8 мячей в спарринге на сборах – Ярмоленко дебютировал голом и ассистами, Леднев создал два шедевра