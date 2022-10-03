"Сегодня мы имеем возможность играть в футбол благодаря таким героям, как этот парень! И делаем мы это ради таких людей как он! Может, не всегда все получается должным образом, но каждый раз, выходя на поле, мы выкладываемся на максимум и мечтаем, чтобы вы гордились нами!

Минай – Динамо – 0:1 – видео красоты от Цыганкова и обзор матча

И поверьте, делаем для этого все возможное! Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб! Эта победа для Вас! Слава Вам, доблестные воины ВСУ!" – написал Денис Бойко в Instagram после победы над Минаем.

Динамо минимально обыграло Минай и поднялось в середину таблицы УПЛ. Бойко отстоял на ноль в воротах. Денис играет в основе после травмы Бущана.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова