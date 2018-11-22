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Бойко: Мораес всех обманывал, в дальнейшем руки ему не подам

08:00 1 Читати українською
Бойко: Мораес всех обманывал, в дальнейшем руки ему не подам
Денис Бойко / фото из соцсетей

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал об отношении к своему экс-одноклубнику Жуниору Мораесу, который летом стал игроком донецкого Шахтера.

Напомним, летом 2018 года Жуниор Мораес на правах свободного агента перешел в ряды Шахтера. В последнем матче УПЛ Шахтер – Динамо голкипер киевлян Денис Бойко не пожал руку нападающему.

"Да, я говорил весной, что не буду осуждать Мораеса, если он перейдет в Шахтер. Что изменилось? Изменилось то, как он перешел. Многие не знают, как это было. Проблема не в том, что он перешел – это его дело.

Мораес – об игроках Динамо, не пожавших ему руку: Они не должны заниматься таким дерьмом

Он обещал и клялся, что ничего не подписывал, говорил, что никогда не перейдет в Шахтер. Он выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему Динамо. И потом он оправдывается. Он говорил и президенту, и тренерскому штабу, и всем, что не перейдет ни в какой Шахтер. Он обманывал всех, клялся, божился, а затем переходит. При этом многие знали, что он действительно подписал контракт с Шахтером, еще зимой, и ему осталось завершить чемпионат с Динамо и перейти.

То, когда он подписал контракт, ситуацию не меняет. Он должен был быть честным с президентом, с тренерским штабом. Если бы он сказал честно и откровенно: "Да, я перехожу", это было бы честно и справедливо к клубу, который к нему отнесся честно.

Я пересмотрел свое отношение к нему. В лучшую ли сторону? Нет. Буду ли подавать ему руку в дальнейшем? Нет", – цитирует Бойко Sportarena со ссылкой на программу Вацко Live.

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