Бойко: Моя мечта – завершить карьеру в Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился своими мечтами, и рассказал о подготовке команды к матчу против Шахтера.

"Моя мечта закончить карьеру в Динамо. Я коренной киевлянин, меня воспитало Динамо и дало мне дорогу в большой футбол. Я прошел всю структуру этого клуба, играл в зарубежных чемпионатах, но после подписания контракта с Динамо все мои мысли только об этом клубе.

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Следующий матч против Шахтера? Атмосфера перед каждой игрой, независимо от того, с кем мы играем, царит очень хорошая, рабочая и дружеская. У нас сплоченная команда. На каждой тренировке, в быту мы все вместе. На матче мы выходим, как единый коллектив. Готовимся, настраиваемся, работаем на тренировках. Будем прилагать максимум усилий, чтобы добиться положительного результата", – цитирует Бойко издание dynamomania.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

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