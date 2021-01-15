"Сейчас в команде нет столько иностранцев, как было раньше. Ранее в Динамо была космическая конкуренция, даже чтобы попасть на тренировку с основным составом. Чтобы один или два футболиста Динамо-2 пришли на тренировку с основой – это было очень трудно. Вы сами помните, какие футболисты были ранее в Динамо и какая была конкуренция за место в составе.

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Сейчас конкуренция сохранилась, и хорошая, но, к сожалению, уровень футболистов, наверное, немножко ниже, чем раньше. Качественных, хороших иностранцев не так много. Соответственно, у молодых ребят появляется шанс, им проще сейчас зарекомендовать себя, заявить о себе и выйти сыграть.

Сейчас в первой команде есть ребята по 18-19 лет, приглашают футболистов из молодежной и юношеской команд работать с основной. Раньше не было такого большого потока молодых футболистов", – рассказал Бойко в YouTube-шоу Бомбардир.

Напомним, Денис перешел в Динамо в 2018 году, а до этого выступал за киевлян с 2009 по 2011 и с 2012 по 2013 годы.

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