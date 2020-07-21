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Бойко: Это был самый тяжелый сезон в моей карьере, но были и положительные моменты

21 июля 08:59 - Читати українською
Бойко: Это был самый тяжелый сезон в моей карьере, но были и положительные моменты
Денис Бойко / Фото 1927

Голкипер Динамо Денис Бойко назвал причины своей неубедительной игры в прошлом сезоне.

"Это был тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере! Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможности помочь команде в важнейших матчах! Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми, как я ожидал! Невыход в группу ЛЧ! Вылет из ЛЕ на групповой стадии! Неубедительная игра в чемпионате! Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков! Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все, что происходит в футболе! Все эти негативные моменты, наверное, и оставили свой отпечаток на итогах сезона!

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Конечно, был и позитив – Кубок и Суперкубок Украины. Немного скрасили в целом не очень выразительный сезон! Также было много очень хороших и убедительных матчей, в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол, который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики!

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее" – это та фраза, которая четко описывает все, что происходило со мной и командой в этом сезоне!" – написал Бойко в Instagram.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний голкипер потерял гарантированное место в воротах киевского клуба, проиграв конкуренцию Георгию Бущану.

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Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере! Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможность помочь команде в важнейших матчах! Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми ,как я ожидал! Не попадание в группу ЛЧ! Вылет из ЛЕ на групповой стадии! Не убедительная игра в чемпионате! Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков! Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все происходящее в футболе! Все эти негативные моменты наверное и оставили свой отпечаток на итогах сезона! Конечно был и позитив - Кубок и Супер Кубок Украины немного скрасили в целом не очень выразительный сезон! Так же было и много очень хороших и убедительных матчей в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол ,который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики! ”Все ,что нас не убивает,делает нас сильнее” - это та фраза ,которая четко описывает все ,что происходило со мной и командой в этом сезоне! #nopasaran

Допис, поширений Boyko Denys (@king_kong_71)

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Денис Бойко
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