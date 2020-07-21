Бойко: Это был самый тяжелый сезон в моей карьере, но были и положительные моменты

"Это был тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере! Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможности помочь команде в важнейших матчах! Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми, как я ожидал! Невыход в группу ЛЧ! Вылет из ЛЕ на групповой стадии! Неубедительная игра в чемпионате! Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков! Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все, что происходит в футболе! Все эти негативные моменты, наверное, и оставили свой отпечаток на итогах сезона!

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Конечно, был и позитив – Кубок и Суперкубок Украины. Немного скрасили в целом не очень выразительный сезон! Также было много очень хороших и убедительных матчей, в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол, который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики!

"Все, что нас не убивает, делает нас сильнее" – это та фраза, которая четко описывает все, что происходило со мной и командой в этом сезоне!" – написал Бойко в Instagram.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний голкипер потерял гарантированное место в воротах киевского клуба, проиграв конкуренцию Георгию Бущану.

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