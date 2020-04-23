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Бойко: Я находился в топ-5 лучших голкиперов Европы

12:46 47 Читати українською
Бойко: Я находился в топ-5 лучших голкиперов Европы
Денис Бойко / Фото ФК Бешикташ

Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко вспомнил свой опыт в турецком Бешикташе.

"После того, как я ушел из этого клуба, я разобрался в себе и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. В первую очередь, это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел туда, находясь на топ-уровне . После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то.

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Я чувствовал себя идеально. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это шаг вперед. И когда я перешел, и мне нужно было сидеть в запасе и ждать своего шанса... Потому что тренер так решил. На тот момент была главная моя ошибка – я не смог принять такое решение тренера.

Многие футболисты, которые едут из нашего чемпионата за границу, им трудно перестроиться. Потому что у нас иностранцев гладят по голове, бегают за ними. А в Европе, даже в Турции, такого нет. Ты приехал туда, ты – легионер. У тебя есть контракт, финансовые условия. Все! Для тебя делает клуб в плане контракта все. Но все остальное... Ты подписал контракт, ты – профессионал и должен выполнять все условия. И нашим футболистам трудно перестроиться", – рассказал Бойко для Instagram-страницы УАФ.

Напомним, в 2016-м Денис перебрался из Днепра в Бешикташ за около 3 млн евро, но уже через два сезона вернулся в УПЛ.

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Украинцы за рубежом Денис Бойко Денис Бойко Динамо Киев Динамо Киев Бешикташ Бешикташ
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