Бойко из-за травмы выбыл до конца года

Вратарь столичной команды Денис Бойко лег под хирургический нож, чтобы залечить старую болячку.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко был прооперирован (ему удалили спинную грыжу) и в этом году уже не сыграет, сообщил журналист Кирилл Крыжановский на своей странице в социальной сети Telegram. Точные сроки возвращения футболиста на поле пока неизвестны – уже в ходе восстановительного процесса станет ясно, сможет ли Денис присоединиться к первому тренировочному сбору Динамо во время зимней паузы.

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К слову, в текущем сезоне Бойко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 поединков в УПЛ), в которых суммарно пропустил 12 голов.

Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ним следует Александрия с 19-ю пунктами.

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