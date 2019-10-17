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Бойко из-за травмы выбыл до конца года

20:19 119 Читати українською
Бойко из-за травмы выбыл до конца года
Денис Бойко / ФК Динамо Киев

Вратарь столичной команды Денис Бойко лег под хирургический нож, чтобы залечить старую болячку.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко был прооперирован (ему удалили спинную грыжу) и в этом году уже не сыграет, сообщил журналист Кирилл Крыжановский на своей странице в социальной сети Telegram. Точные сроки возвращения футболиста на поле пока неизвестны – уже в ходе восстановительного процесса станет ясно, сможет ли Денис присоединиться к первому тренировочному сбору Динамо во время зимней паузы.

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К слову, в текущем сезоне Бойко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 поединков в УПЛ), в которых суммарно пропустил 12 голов.

Динамо после 10-го тура занимает третье место, набрав 20 очков. За ним следует Александрия с 19-ю пунктами.

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УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко
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