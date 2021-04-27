Голкиперы Динамо Денис Бойко и Георгий Бущан с юмором подошли к празднованию чемпионского титула.

В своем Instagram Денис Бойко выложил фотографию с Бущаном, где вратари держат чемпионский трофей и сделали вид, будто вот-вот расцелуют друг друга.

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Такое празднование лишь подтверждает дружескую атмосферу в Динамо, где оба игрока являются конкурентами за место в воротах.

К слову, Бущан стал основным голкипером киевлян в текущем сезоне, отыграв в 33 поединках и в 16 из них удержав ворота на замке. Бойко же сыграл лишь в трех матчах, но именно благодаря его блестящей игре Динамо выбило Колос в серии пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

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