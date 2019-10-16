Бурбас сообщил, что Бойко сделали операцию

Сроки реабилитации игроков киевского Динамо Дениса Бойко и Никиты Бурды могут занять еще больше времени, чем ожидалось.

"В воротах Динамо в ближайших матчах не стоит ожидать Бойко. Денис воспользовался клубной паузой и удалил спинную грыжу, которая беспокоила его в последнее время.

Игроки Динамо трогательно поддержали Бурду перед матчем против Колоса – красивый жест киевлян

А вот его партнеру по Динамо Никите Бурде оперировали вместе с передними связками колена еще и боковые. К сожалению, это затянет процесс реабилитации", – написал Бурбас в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Денис Бойко пропустит до 10 дней из-за повреждения голеностопа. Также медицинский штаб Динамо сообщал, что у Бурды обнаружено повреждение только передних связок, восстановление после операции должно занять до 6 месяцев.

Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛ