toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Бурбас сообщил, что Бойко сделали операцию

17:05 97 Читати українською
Бурбас сообщил, что Бойко сделали операцию
Никита Бурда / официальный сайт Динамо Киев

Сроки реабилитации игроков киевского Динамо Дениса Бойко и Никиты Бурды могут занять еще больше времени, чем ожидалось.

"В воротах Динамо в ближайших матчах не стоит ожидать Бойко. Денис воспользовался клубной паузой и удалил спинную грыжу, которая беспокоила его в последнее время.

Игроки Динамо трогательно поддержали Бурду перед матчем против Колоса – красивый жест киевлян

А вот его партнеру по Динамо Никите Бурде оперировали вместе с передними связками колена еще и боковые. К сожалению, это затянет процесс реабилитации", – написал Бурбас в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Денис Бойко пропустит до 10 дней из-за повреждения голеностопа. Также медицинский штаб Динамо сообщал, что у Бурды обнаружено повреждение только передних связок, восстановление после операции должно занять до 6 месяцев.

Динамо – Колос: Цыганков и Беседин разрывают, судья позорит всех, эффектный ответ самого ненавистного игрока УПЛ

blog_ava
Суркис прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 после победы над Португалией
09:42
595
Теги
Денис Бойко Денис Бойко Никита Бурда Никита Бурда Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
19
час
:
6
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук