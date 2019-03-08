Бойко: Динамо не показало той игры, которая должна была быть

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал поражение от Челси (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Результат плохой, я считаю. Наверное, он заслуженный для Челси. Мы не показали той игры, которая должна была быть.

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Это очень большой опыт для всей нашей команды, потому что действительно уровень футболистов Челси очень высок", – сказал Бойко в эфире FootballHub.

Напомним, ответный матч между этими командами состоится 14 марта в Киеве. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 20:00.

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