Бойко: Динамо не показало той игры, которая должна была быть

Италия — 18:00 89
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ФИФА отказала в приостановлении наказания Челси на время рассмотрения апелляции – трансферный бан в силеАнглия — 17:35 32
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від ЧелсіЛига Европы — 16:30 326
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