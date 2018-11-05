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Бойко будет судить матч Лиги Европы Динамо Загреб – Спартак Трнава

22:02 6 Читати українською
Бойко будет судить матч Лиги Европы Динамо Загреб – Спартак Трнава
Сергей Бойко / Фото: соцсети

Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч Лиги Европы.

Матч Лиги Европы между Динамо Загреб и Спартаком Трнава обслужит украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать Бойко будут Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром будет Олег Плужник.

Матч 4 тура Лиги Европы Динамо Загреб – Спартак Трнава состоится в этот четверг, 8 ноября.

Лига Европы4 турМаксимир (Загреб)

Динамо Загреб - Спартак Трнава: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Загреб
до матча
2
дн
:
23
час
:
43
мин
Спартак Трнава
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Динамо Загреб Динамо Загреб Спартак Трнава Спартак Трнава Лига Европы Сергей Бойко Сергей Бойко Динамо Загреб - Спартак Трнава
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