Бойко – среди 5 лучших голкиперов по количеству сухих матчей в топ-10 лигах Европы

Голкипер Динамо Денис Бойко один из лучших в Европе по количеству сухих матчей.

Авторитетный ресурс Transfermarkt опубликовал список из топ-5 вратарей, которые оставили свои ворота сухими в наибольшем количестве матчей. В статистике учитывались поединки внутреннего чемпионата и принимались во внимание топ-10 европейских лиг.

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В таблице Денис Бойко находится на 5 месте с 12 сухими матчами в активе, но с учетом победы Динамо над Зарей в 19 туре УПЛ, украинец имеет 13 матчей, в которых смог не пропустить.

Таким образом Бойко догнал вратаря Атлетико Яна Облака, который занимает 4 место с 13 сухими матчами. Первый – голкипер Ливерпуля Алиссон и 15 матчей "на ноль".

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