Бойчишин: У футболистов и тренеров есть мечта – увидеть заполненный стадион Украина

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин прокомментировал итоги предсезонных сборов.

"Полностью довольны тем, как прошла предсезонная подготовка, провели ряд хороших спаррингов. Ни для кого не секрет, что команда в ожидании старта чемпионата.

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Мы играем для наших болельщиков. У тренерского штаба и футболистов есть мечта – увидеть заполненный стадион Украина. По сравнению с предыдущим сезоном, мы хотим сделать шаг вперед в качестве игры и результатов команды", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.