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Бойчишин: У футболистов и тренеров есть мечта – увидеть заполненный стадион Украина

23:47 15 Читати українською
Бойчишин: У футболистов и тренеров есть мечта – увидеть заполненный стадион Украина
Олег Бойчишин / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин прокомментировал итоги предсезонных сборов.

"Полностью довольны тем, как прошла предсезонная подготовка, провели ряд хороших спаррингов. Ни для кого не секрет, что команда в ожидании старта чемпионата.

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Мы играем для наших болельщиков. У тренерского штаба и футболистов есть мечта – увидеть заполненный стадион Украина. По сравнению с предыдущим сезоном, мы хотим сделать шаг вперед в качестве игры и результатов команды", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.

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