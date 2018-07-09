Бойчишин: Приятно удивил Карраскаль

Наставник львовских Карпат Олег Бойчишин рассказал о подготовке команды к новому сезону, а также прокомментировал победу "львов" в первом контрольном поединке против польского Заглембе (3: 2).

Работаем в Польше уже несколько дней и полностью удовлетворены местными условиями. Для подготовки есть качественные поля, хорошие условия для проживания и питания. В быту мы действительно всем довольны. Приятно, что провели спарринг с командой хорошего уровня.

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Нам сейчас несколько не хватает свежести. Однако, понимаем, что пройдя этот этап, в сезоне уже будет намного легче и мы сможем радовать наших болельщиков. Что касается собственно игры, то создали довольно неплохие моменты, хотя и реализовали лишь некоторые из них. Побеждать всегда приятно.

Многие игроки, которые были на поле довольно неплохо себя зарекомендовали. В конце концов, приятно удивил Карраскаль. За период, он пропустил из-за травмы, Хорхе немного потерял и это радует. Футболист креативный, достаточно интересный и сегодня он вошел в игру голодным до футбола.

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Дальнейшие планы? Работаем в двухразовом режиме. Хотим провести следующий спарринг 10-го июля, но пока соперник еще уточняется. В день отъезда сыграем против польского Тыхы. Вернувшись во Львов, команда получит несколько дней отдыха, после чего планомерно начнем подготовку к официальной игры с Александрией, - рассказал Бойшичин пресс-службе Карпат.

Напомним, благодаря дублю Мякушко и голу Карраскаль "зелено-белые" одержали победу со счетом 3:2.