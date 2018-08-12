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Бойчишин: Мы недоработали при быстрых контратаках Зари

22:34 19 Читати українською
Бойчишин: Мы недоработали при быстрых контратаках Зари
Олег Бойчишин / Фото: ФК Карпаты

Наставник львовских Карпат Олег Бойчишин поделился впечатлениями от матча против Зари.

"Играли с достаточно неплохой командой. Мы ожидали тяжелой игры, как правило, они длятся до забитого мяча. Во втором тайме мы недоработали при быстрых контратаках Зари. Все усилия, которые мы отправили, чтобы сравнять счет – оказались недостаточными.

Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Рассчитывали на подключение Гуцуляка из глубины. На тренировках он неплохо себя в этом проявил. Что касается Ди Франко, то это игрок, который может закрыть несколько позиций. К сожалению, сегодня коэффициент полезных действий Карраскаля был на низком уровне.

В принципе, Мендес неплохо вошел в игру, смело брал на себя инициативу", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.

Заря на выезде победила Карпаты

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Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 1
Заря
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