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Бойчишин: Кроме Санжара, на пост тренера Карпат было еще трое претендентов

06:30 143 Читати українською
Бойчишин: Кроме Санжара, на пост тренера Карпат было еще трое претендентов
Олег Бойчишин / ФК Карпаты

Спортивный директор Карпат Олег Бойчишин рассказал, что были и другие кандидаты на замещение должности главного тренера львовского клуба.

"В первую очередь нас интересует улучшение в игре. Не в целом, а в определенных моментах. Если добьемся сдвигов в этом направлении, то и результатов не придется ждать. Однозначно, мы хотели бы попасть в первую шестерку и участвовать в еврокубках. У каждого в душе такая мечта.

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Почему выбрали именно Санжара? Не секрет, что даже в начале сезона у нас было достаточно кандидатов на пост главного тренера. Они всегда есть, в принципе. Среди них была кандидатура Санжара. На ней и остановились. Человек доказал все своим трудом. Для него украинский чемпионат не является секретом. Он давал результат с командой, выходил в квалификационный раунд Лиги Европы. У него есть опыт. В общении абсолютно адекватный человек. Произвел хорошее впечатление – откровенный, справедливый. Не вижу отрицательных черт у него. Хочется пожелать, чтобы ему и его штабу удалось сделать то, что задумано руководством и командой.

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Идея с Санжаром возникла, когда приняли решение изменить тренерский штаб – после матча с Десной (0:0). Кроме Романа, были и другие кандидатуры. Не хотел бы кого-то называть, но было еще три кандидата. Один был из-за границы и еще двое из Украины", – рассказал Бойчишин сайту Tribuna.com.

Напомним, вчера Карпаты официально представили нового наставника команды. Им стал 40-летний экс-тренер донецкого Олимпика Роман Санжар.

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