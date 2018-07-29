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Бойчишин: Команда тяжело входит в сезон

21:00 4 Читати українською
Бойчишин: Команда тяжело входит в сезон
Олег Бойчишин / фото ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Олег Бойчишин поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Черноморца.

"Впечатления от игры двоякие. Приятно, что победили, довольно неплохо выглядели в первом тайме. Не могу сказать такого о второй половине матча. Начали проигрывать много единоборств. Я это все связываю с тем, что команда тяжело входит в сезон. Уверен, за несколько игр дела пойдут вверх. Хотел бы поблагодарить ребят за терпение, что довели матч до победы.

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Сегодня дебютировал Мехремич, как по мне, то довольно удачно. Это квалифицированный защитник. Что касается Гуцуляка, то ему дали отдохнуть. Это связано еще и с тем, что хорошо зарекомендовал себя Лебеденко в тренировочном процессе. Он сыграл на достойном уровне.

Карраскаль? Знаете, часто бывают ситуации, когда он берет на себя инициативу и решает эпизоды. Тогда мы все хлопаем в ладоши. Я согласен, что сегодня у него это не получилось. Думаю, он все понимает. Мы исправим эту ситуацию.

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На данный момент, нас хватает на 60-65 минут. Пройдет некоторый период, и все 90 минут все будет нормально. Новый сезон, новые эмоции, новые требования. Когда футболисты адаптируются к этому, тогда все будет хорошо", – цитирует Бойчишина официальный сайт Карпат.

Украина2 тур

Карпаты - Черноморец: Воскресенье 29 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
1 : 0
Черноморец
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Карпаты - Черноморец Карпаты Карпаты Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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