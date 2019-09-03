Бойчишин: Как Шаблий может влиять на Карпаты?

Спортивный директор Карпат Олег Бойчишин рассказал об изменениях на посту главного тренера львовян.

"Решение уволить штаб Александра Чижевского принимало руководства клуба. Все изменения делаются для того, чтобы улучшить какие-то моменты. В данной ситуации можно улучшить почерк команды, стиль игры. Лично у меня к Чижевскому претензий нет – его смело можно назвать профессионалом своего дела. Это порядочный человек.

Влияние на Карпаты футбольного агента Вадима Шаблия? Как он может влиять на клуб? Он такой же агент, как и другие. Поймите, у нас в команде много футболистов, у которых совсем другие агенты. Не Вадим Шаблий. Хотя есть и его футболисты. Не вижу в этом ничего такого, из-за чего можно было бы волноваться.

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Как команда восприняла смену тренерского штаба? Мы сегодня пообщались с командой. В том числе и Александр Чижевский, и его тренерский штаб. Он также с Романом Санжаром пообщался. Все прошло нормально и цивилизованно. Не понимаю, почему людей всегда интересуют какие-то конфликтные ситуации. В клубе конфликта нет ", – рассказал Бойчишин Tribuna.com.

Напомним, сегодня львовские Карпаты официально представили нового тренера клуба Романа Санжара. В штаб Санжара также вошли Алексей Змиевский (старший тренер) и Станислав Тищенко (тренер вратарей).