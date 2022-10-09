"Бояться никого не надо": Петраков оценил шансы сборной Украины в отборе на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы.
"Предыдущие поколения футболистов сборной Украины являются примером для нас, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее.
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Раньше мы побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.
Какое настроение внутри нашей команды после последних матчей? Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести матчи отборочного турнира дома.
Малиновский говорил, что очень хочет Италию в соперники. Малиновский играет в Аталанте, Коваленко выступает за Специю, может еще кто-то появится в Серии А... Играть против таких команд всегда интересно", – цитирует Перакова официальный сайт УАФ.
Напомним, по результатам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Украины попала в группу С, в которой сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.
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