"Предыдущие поколения футболистов сборной Украины являются примером для нас, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее.

Сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2024 – одна из самых тяжелых групп для "сине-желтых"

Раньше мы побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба впереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников.

Какое настроение внутри нашей команды после последних матчей? Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы закончилась война и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести матчи отборочного турнира дома.

Малиновский говорил, что очень хочет Италию в соперники. Малиновский играет в Аталанте, Коваленко выступает за Специю, может еще кто-то появится в Серии А... Играть против таких команд всегда интересно", – цитирует Перакова официальный сайт УАФ.

Напомним, по результатам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Украины попала в группу С, в которой сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы