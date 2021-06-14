Народный артист России был поражен уровнем игры команды Андрея Шевченко против сборной Нидерландов.

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"Конечно, Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был – чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Отлично! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы однозначно", – цитирует Боярского СЭ.

Напомним, сборная Украины в стартовом для себя поединке Евро-2020 уступила сборной Нидерландов (2:3). Команда России также неудачно начала континентальное первенство, потерпев разгромное поражение от Бельгии (0:3).

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