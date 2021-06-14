Боярский – о потенциальном матче Украины и России: Мы продули бы однозначно
Известный актер и музыкант Михаил Боярский сравнил сборные Украины и России.
Народный артист России был поражен уровнем игры команды Андрея Шевченко против сборной Нидерландов.
Бельгия экономно расправилась с Россией на Евро-2020 – футбольное самоубийство от команды Черчесова
"Конечно, Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Нидерландами. Матч был – чудо! Я позавидовал, как играла Украина! Отлично! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы однозначно", – цитирует Боярского СЭ.
Напомним, сборная Украины в стартовом для себя поединке Евро-2020 уступила сборной Нидерландов (2:3). Команда России также неудачно начала континентальное первенство, потерпев разгромное поражение от Бельгии (0:3).
Нидерланды – Украина: Ярмоленко с голом турнира пишет историю, райский футбол на старте Евро-2020 – Шевченко виноват