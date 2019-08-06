Кркич разорвал контракт со Сток Сити

Форвард Боян Кркич больше не является игроком Сток Сити.

Сток Сити на своем официальном сайте сообщил, что контракт с Бояном Кркичом расторгнут по обоюдному согласию.

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Бывший футболист Барселоны, чьим воспитанником он является и выступал за основную команду с 2008 по 2011 годы, перебрался в Сток-он-Трент летом 2014 года из Аякса. За это время отправлялся в аренду в Майнц и Алавес.

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