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Боян Кркич стал игроком Монреаль Импакт

07:30 35 Читати українською
Боян Кркич стал игроком Монреаль Импакт
Боян Кркич / Сток Сити

Экс-игрок Сток Сити Боян Кркич перешел в канадский Монреаль Импакт.

Клуб МЛС Монреаль Импакт на официальном сайте объявил о подписании контракта с Бояном Кркичем. Соглашение рассчитано на полтора года.

Кркич разорвал контракт со Сток Сити

Напомним, Кркич начинал свою карьеру в Барселоне, в составе которой одержал две победы в Лиге чемпионов, три победы в Ла Лиге и другие трофеи.

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Последним клубом 28-летнего испанца был английский Сток Сити, с которым Кркич недавно разорвал контракт. В прошлом сезоне атакующий полузащитник провел 23 матча в Чемпионшипе, где забил 1 гол.

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Теги
Монреаль Импакт Монреаль Импакт МЛС Трансферы Мир Боян Кркич Боян Кркич
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