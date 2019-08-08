Боян Кркич стал игроком Монреаль Импакт

Экс-игрок Сток Сити Боян Кркич перешел в канадский Монреаль Импакт.

Клуб МЛС Монреаль Импакт на официальном сайте объявил о подписании контракта с Бояном Кркичем. Соглашение рассчитано на полтора года.

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Напомним, Кркич начинал свою карьеру в Барселоне, в составе которой одержал две победы в Лиге чемпионов, три победы в Ла Лиге и другие трофеи.

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Последним клубом 28-летнего испанца был английский Сток Сити, с которым Кркич недавно разорвал контракт. В прошлом сезоне атакующий полузащитник провел 23 матча в Чемпионшипе, где забил 1 гол.