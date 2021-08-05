"К Днепру я присоединился на сборах в Турции, а когда команда прилетела в Днепропетровск, я был немного шокирован. Вышел из самолета, а там снегопад. На улице – минус 20. Это были первые такие морозы в моей жизни. Но я был счастлив. Думаю, та команда была способна на большее. Я мало играл в Днепре, но всегда чувствовал себя частью этого коллектива. Сидел на скамейке, злился, что не играю, но был счастлив быть в таком клубе. У нас был прекрасный коллектив, в котором все друг друга поддерживали. Я думаю, что эта команда заслуживала постоянно находиться в числе крепких середняков европейского футбола. Ну, золота УПЛ ей не хватило.

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Аренды меня не ломали. Сначала трудно было в Кривбассе, там не все складывалось с тренерами. Но потом привык и провел немало ярких матчей. Следующие аренды давались, можно сказать, легче. В Арсенале я как-то раскрылся, начал показывать какой-то уровень. После этого был Луцк. Я всегда стремился вернуться в Днепр, но не выдерживал там конкуренцию. Приходилось идти в аренду, и это было справедливо.

Боялся ли идти в Кварцяному? Еще как боялся (улыбается). Но генеральный директор Днепра Андрей Стеценко дал один совет. "Коба, ты должен уметь закрывать уши в некоторых ситуациях, а потом выходить на поле и показывать то, что умеешь", – сказал он. Признаюсь, у меня сложились просто замечательные отношения с Виталием Кварцяным. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся, находимся на связи", – рассказал Кобахидзе в интервью Команда№1.

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