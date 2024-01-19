20 января в 16:00 в киевском Дворце Спорта состоится "Всеукраинский благотворительный вечер бокса" от SPARTABOX и генерального партнера мероприятия FAVBET.

Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира WBF между украинцем Арамом Фанияном и мексиканцем Франсиско Меркадо. Для Фанияна это будет первый бой в Украине за 2,5 года. Последний раз украинец боксировал перед родной публикой 30 июля 2021 года, когда во Львове победил представителя Узбекистана Мухаммадсалима Сотволдиева.

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Бой за титул WBF будет поединком за четвертый пояс в профессиональной карьере Фанияна. До этого он боролся за титулы WBC Youth Silver, WBO Oriental и IBO International. Франциско Меркадо - четвертый соперник из Мексики в карьере украинца. Сейчас счет Фанияна в противостоянии с мексиканцами составляет 2:1 в его пользу. Накануне поединка Франциско Меркадо заявил, что едет в Киев, чтобы забрать титул. Более того, другого варианта завершения боя кроме нокаута, он не рассматривает.

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Арам Фаниян готовился к поединку в Киеве. Боксер работал под руководством тренера Владимира Ходаковского. Интересно, что в одно время с Фанияном специалист готовил нашего украинца Артема Далакяна к защите пояса чемпиона мира, который пройдет в Японии.

В андекарде Фаниян-Меркадо зрителей ожидает еще 6 зрелищных боев, в том числе дебют в профессиональном боксе серебряного призера юношеских Олимпийских игр 2018 и боксера сборной Украины Тараса Бондарчука.

Ведущим вечера будет ринг-анонсер и многолетний голос бокса в Украине Сергей Бриль. Развлекать гостей будут звездные артисты Козак Сиромаха, Светлана Тарабарова и Алена Омаргалиева.

Цель благотворительного вечера бокса – собрать 5 миллионов грн для проекта UNITED24 по восстановлению спортивной школы в Николаеве. На событии также пройдет аукцион с ценными спортивными и военными лотами, а вырученные с него средства будут переданы сводному военизированному подразделению патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роте БПАК "Боевые Хрущи". Ведущий аукциона – украинский актер и шоумен Юрий Горбунов.

Билеты на событие доступны по ссылке.

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