"Боится – пусть дома сидит": игрок Витебска потролив Милевского

Полузащитник Витебска Антон Матвеенко дал неожиданный совет экс-форварду сборной Украины Артему Милевскому.

"Слышал, что Динамо Брест собирается в день игры прилететь на самолете. Здесь путь неблизкий. Они и в прошлом году прилетали в день игры. Если у них есть такая возможность... Куда сейчас уже матч переносить? Мы играем послезавтра. Не вижу смысла.

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Артем Милевский опасается к нам ехать? Ну, опасается – пусть дома тогда сидит, если опасается. Мы особо не ощущаем угрозы – потренировались и сразу домой. В магазинах все есть как и раньше, только люди в масках ходят", – сказал Матвеенко в комментарии изданию By.Tribuna.

Напомним, Беларусь остается одной из немногих стран, где футбольное первенство, несмотря на пандемию коронавируса, в самом разгаре. Витебск, вместе со столицей Беларуси Минском, остается крупнейшим центром распространения заболевания. Понятно, что многие игроки выражают тревогу по поводу возможности подхватить опасную болезнь на футбольном поле. Не стал исключением и украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский, который накануне выразил обеспокоенность вояжем в северную "столицу" страны.

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