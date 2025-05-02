Поединок на хайденхаймской Фойт-Арене имел огромное значение, ведь обе команды рискуют потерять прописку в элите. Хозяева еще сохраняли надежду на место в зоне плей-офф, а вот Бохум мог вылететь во вторую Бундеслигу сразу же. Гости не имели права на поражение.

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Они очень старались, нанеся дважды больше ударов, наиграв на вдвое больший показатель ожидаемых голов и даже имея попадание в штангу. Отчаянность в борьбе за выживание достигла пика на 50-й минуте, когда Сиссоко пошел на замыкание подачи с левого фланга – нападающий столкнулся с голкипером Мюллером, причем последний разбил голову и на несколько секунд потерял сознание.

К счастью, вратаря быстро привели в чувство, однако на возобновление игры пришлось ждать целых 10 минут. Арбитр компенсировал к основному времени аж 14, но увидеть хотя бы один гол болельщикам не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Как следствие, Бохум потерял шансы на подъем из зоны вылета – впрочем, в зону переходных матчей не хватает всего четырех очков. Именно там остается Хайденхайм, которому в спину дует Хольштайн. Коллектив из Киля тоже отстает на четыре балла.

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