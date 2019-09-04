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Богданов признался, что трижды мог оказаться в чемпионате России

10:36 68 Читати українською
Богданов признался, что трижды мог оказаться в чемпионате России
Андрей Богданов / ФК Десна

Полузащитник Десны Андрей Богданов несколько раз мог переехать в чемпионат России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

"В 2013 году, еще когда я был игроком Динамо, мне звонил Станислав Черчесов и звал в Амкар. Я отказался и не перешел туда, хотя сейчас я понимаю, что надо было это сделать.

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В 2014 году я ездил в Мордовию, так как хотел поработать с Юрием Семиным.

В 2015-м я был в Ростове, но меня не смогли заявить из-за проблем с документами. Курбан Бердыев очень хотел меня оставить. Я к нему подошел и спросил, что мне делать. Он сказал остаться, сказал, что меня хотят заявить на новый сезон, но так получилось, что я вернулся в Украину.

Переезд в Россию? Это личное дело каждого. Все знают, какая ситуация. Ракицкий и Ордец захотели и поехали. Они там довольны и счастливы. Окей, не вопрос, это их мнение.

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Тогда бы я согласился перейти, а сейчас я об этом не думаю. Если бы был вариант, я бы подумал, посоветовался с семьей и только потом бы решал", – сказал Богданов Stargorod Sport.

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Десна Десна Юрий Семин Юрий Семин Видеоновости Андрей Богданов Андрей Богданов Амкар Амкар Ростов Ростов Мордовия Мордовия Станислав Черчесов Станислав Черчесов
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