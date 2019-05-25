Богданов предложил изменения в формат УПЛ в части борьбы за Лигу Европы

Полузащитник Десны Андрей Богданов предложил матчи плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. Команда второй "шестерки" тоже имела бы шанс.

"Хочется занять первое место во второй шестерке, но если бы эта позиция давала возможность сыграть в плей-офф с пятой командой первой шестерки и побороться за путевку в Лигу Европы, то интерес у команд был бы намного серьезнее. А так те, кто решил задачу на сезон и не попадет в переходные матчи, просто формально играют.

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Я бы не сказал, что последние поражения Десны связаны с этим. Настрой был, но в игре с Ворсклой сказалась нехватка фарта. Не смогли забить, хотя моменты были хорошие", – цитирует Богданова официальный сайт Арсенала-Киев.

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