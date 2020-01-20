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Богданов назвал тренера, у которого на сборах были наибольшие нагрузки

20 января 22:20 109 Читати українською
Богданов назвал тренера, у которого на сборах были наибольшие нагрузки
Андрей Богданов / Фото из открытых источников

Полузащитник Колоса Андрей Богданов рассказал о подготовке своей команды к сезону.

"Нагрузки на первом сборе приличные. Работаем в поте лица. Но я уверен, что эта работа не пройдет даром, важно заложить фундамент. В сезоне эта работа воздастся сторицей.

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Но больше всего врезались в память сборы с Динамо во времена Олега Блохина. Это были самые большие нагрузки в моей карьере. Вечером приходил в комнату и сразу же засыпал", - сказал Богданов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богданов – воспитанник Динамо. Кроме "бело-синих" успел поиграть за Арсенал, Александрию, Металлист, Волынь, Олимпик и Десну, греческий Эрготелис, молдавский Саксан и польскую Арку.

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