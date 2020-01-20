Богданов назвал тренера, у которого на сборах были наибольшие нагрузки

Полузащитник Колоса Андрей Богданов рассказал о подготовке своей команды к сезону.

"Нагрузки на первом сборе приличные. Работаем в поте лица. Но я уверен, что эта работа не пройдет даром, важно заложить фундамент. В сезоне эта работа воздастся сторицей.

Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игроки Динамо

Но больше всего врезались в память сборы с Динамо во времена Олега Блохина. Это были самые большие нагрузки в моей карьере. Вечером приходил в комнату и сразу же засыпал", - сказал Богданов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Богданов – воспитанник Динамо. Кроме "бело-синих" успел поиграть за Арсенал, Александрию, Металлист, Волынь, Олимпик и Десну, греческий Эрготелис, молдавский Саксан и польскую Арку.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?