Богданов – о борьбе за топ-6 УПЛ: Колос будет цепляться за этот шанс до последнего

Новичок Колоса Андрей Богданов рассказал о дебютной игре в новой команде с Александрией в рамках 19-го тура УПЛ (2:1).

"Если мы выиграли, значит, заслужили эти три очка. Матч получился очень тяжелым. Александрия играла дома и тоже хотела заработать победу. По игре, возможно, более справедливой должна была быть ничья, но мы в конце забили гол, и в итоге завоевали для нас очень важную победу на пути к решению своих задач.

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Мы играли на победу, несмотря на выездной статус матча. Тренеры настраивали нас на три очка, потому что, когда думаешь о ничьей, обязательно проиграешь.

В Колосе отличный коллектив, все хорошие ребята, никаких проблем с адаптацией не было, потому что знаком был почти со всеми футболистами. Думаю, что мы готовы к оставшимся матчам чемпионата. Сейчас все наши мысли сосредоточены на задаче закрепиться в первой "шестерке". И мы будем цепляться за этот шанс до последнего", – цитирует Богданова Команда 1.

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