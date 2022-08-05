Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау подписал с клубом новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт. Срок сделки не разглашается. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года.

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Осенью прошлого года Ньюкасл получил новых владельцев – Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. От саудитов ждали назначения элитного тренера, но "сороки" сделали ставку на Хау, который ранее работал с Борнмутом и Бернли.

Хау возглавил Ньюкасл в ноябре 2021 года, когда команда шла в зоне вылета. С новым специалистом "черно-белые" совершили впечатляющий рывок, заблаговременно гарантировали себе прописку и завершили сезон в середине таблицы.