Полесье проводит трансферную кампанию, которую могут позволить себе далеко не все представители УПЛ.

Житомиряне официально объявили о первом в истории клуба международном трансфере. Им стал 19-летний гамбиец Моузес Джарджу.

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Правда, молодой центрбек сможет выступать за Полесье только со следующего сезона. Джарджу являлся ключевым игроком сборной Гамбии, которая недавно завоевала серебряные награды Кубка африканских наций U-20. В финале пришлось уступить Сенегалу под капитанством динамовца Самбы Диалло. На клубном уровне Джарджу выступал за середняка чемпионата Гамбии – Фортуну Фарато. Полесье не уточняет, выплачивало ли какую-либо компенсацию африканцам.

Напомним, житомирский клуб может похвастаться хорошим бюджетом и первую часть сезона завершил лидером турнирной таблицы группы А Первой лиги. Команда Юрия Калитвинцева будет одним из фаворитов чемпионской восьмерки, которая определит новичков УПЛ на следующий сезон.

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