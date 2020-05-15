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"Бог вернулся": Ибрагимович спровоцировал шквал критики – украинский форвард оценил, но фанаты возмущены

12:17 64 Читати українською
"Бог вернулся": Ибрагимович спровоцировал шквал критики – украинский форвард оценил, но фанаты возмущены
Златан Ибрагимович / Getty Images

Эпатажные действия форварда Милана Златана Ибрагимовича нравятся далеко не всем болельщикам.

Звездный швед получил немалую порцию критики после своего поста в Instagram по случаю возвращения в Италию. "Бог вернулся и следит за тобой", – написал Златан под фотографией.

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Впрочем, некоторые подписчики решили, что такое заявление – слишком даже для Ибры. "Бог не вернулся, он был здесь, но ты – не он", "Твой рот и манеры – полное ...", "Не называй себя Богом. Ты только богатый человек, который видит себя богом, но может умереть в любой момент", – эти и другие комментарии оставили возмущены читатели. Нашлись и те, кто положительно оценил поведение ветерана Милана. В частности, украинский форвард Николай Ковталюк, выступающий за грузинскую Дилу Гори, лайкнул сообщение Златана.

Напомним, ранее появилась информация, что Ибрагимович не будет продлевать контракт с Миланом и летом покинет клуб.

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God iZ back and watches over you

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Теги
Италия Николай Ковталюк Николай Ковталюк Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан
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