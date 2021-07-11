"Счастье, которое я чувствую сегодня, невозможно описать. Я мечтал об этом моменте бесчисленное количество раз. После предыдущего Кубка Америки было очевидно, что эта команда очень сильная и мотивированная. Иногда я проигрывал в финале, но я знал, что этот день наконец наступит.

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Я чувствую, что Бог сохранил этот момент для меня: против Бразилии в финале и в их стране. Мы до сих пор не можем поверить, что мы чемпионы, и чего мы достигли. Этот матч останется в истории не только потому, что мы чемпионы, но и потому, что мы обыграли Бразилию на их поле.

Я думал о своей семье, когда игра закончилась. Мы столько раз страдали. Мы ехали в отпуск, и первые несколько дней грустили. Но в этот раз все будет иначе", – приводит слова Месси Ole.

Отметим, что Месси впервые победил в составе своей национальной команды, до этого трижды проиграв в финалах крупных турниров – чемпионата мира и дважды в Копа Америка.

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