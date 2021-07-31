"В любой игре первая задача – не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не хватило выбежать в контратаки – защитники Шахтера хорошо перекрывали нам зоны.

Львов – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Считаю, мы провели неплохой матч, до 70-й минуты и держались, и начали выбегать, предлагать контригру. В каких-то моментах немного не хватило концентрации. Но ребята выполнили большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, однако конец игры мы немного смазали.

Бог нам давал шанс, и, если бы Ренан решил тот эпизод (с выходом практически один на один с Трубиным – прим.), забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы. Так произошло: не забиваешь ты – забивают тебе. И все же у нас замены не так сыграли, как хотелось бы, не так, как мы рассчитывали", – цитирует Бессмертного официальный сайт "горняков".

Следующий матч Львов сыграет 8 августа против Ворсклы. Шахтер 7 числа примет Александрию, а во вторник, 3 августа, сыграет с Генком в первом поединке 3-го раунда квалификации ЛЧ.

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