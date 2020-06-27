"Бог и его ученики", – Ибрагимович потроллил партнеров на тренировке Милана

Скандальный форвард Милана Златан Ибрагимович не устает напоминать о своей "скромности".

Шведский нападающий Златан Ибрагимович еще не оправился от травмы мышцы, но уже вернулся к тренировкам и даже работает с мячом.

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Чтобы успокоить своих фанатов Ибра опубликовал провокационное фото со своими партнерами из Милана и подписал фотографию: "Бог и его ученики".

Напомним, 38-летний игрок еще появлялся на поле после возобновления Серии А. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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