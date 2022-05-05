Победу одержал вингер Реала Винисиус Жуниор, поразивший ворота Ман Сити еще на прошлой неделе в первом матче.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2

Бразилец оставил в дураках земляка Фернандиньо, пролетел полполя и четко разобрался с Эдерсоном. Среди номинантов был и гол с участием Александра Зинченко, однако занял только четвертую строчку. Украинец с боями передал мяч Бернарду Силве, который мощно пробил в ближний угол ворот Куртуа (также первый матч команд в Англии).

В текущем розыгрыше ЛЧ остался один поединок. 28 мая на парижском Стад де Франс титул разыграют Ливерпуль и Реал.

Реал победил Ман Сити в битве за финал ЛЧ – триумф Анчелотти, психологическое фиаско Пепа и топовый матч Зинченко